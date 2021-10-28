因為越南疫情而中斷產能的高球代工龍頭復盛（6670）、以及代工二哥明安（8938），在越南政府開綠燈之後，產線復原迄今，已分別進展到90％、以及50％左右，可望11月在旺季回到正常產能的軌道。

明安董事長劉安晧28日表示，截至10月28日，明安越南廠的產能恢復，已接近50％，希望在11月底之前，能夠100％產能全開，加緊出貨給客戶。

劉安晧坦承，今年第三季因為越南疫情，造成越南廠生產中斷，的確對營收「加減有影響」，但「不致於太難看」，目前正努力趕貨，希望第四季能夠趕一些回來，今年全年的表現，跟法人的推估，相差不會太多。

明安今年前三季營收約120.44億元，比去年同期的80.01億元，年增約50.54％，另家高球桿頭代工龍頭復盛，今年前三季營收約169.18億元，比去年同期的92.87億元，年增82.15％。

復盛發言人許廷儀指出，復盛越南廠在獲得核准恢復之後，迄今已經超過90％的員工進廠作業了。