台灣高鐵公司持續加碼「振興五倍券」活動，「紙本券滿額送」專案將再加贈5萬張「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」，並延長活動期限至12月29日。同時配合11月8日起回復自由座服務及增班至每週1016班次，高鐵公司特別針對TGo會員推出限時三天超值優惠。

高鐵公司表示，考量「振興五倍券」專案推出後持續受到旅客好評，同時第二梯次紙本振興五倍券11月8日起方可領券使用，特別延長「紙本券滿額送」活動時間，由原10月31日展延至12月29日。

凡TGo會員於活動期間內至高鐵各車站售票窗口購票，單次使用五倍券金額滿1000元，即贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張，滿2000元送2張，依此類推，每人每次最多贈送5張(限下次購票時使用)；且由原限量10萬張加碼至15萬張，送完為止，歡迎旅客踴躍兌換。

高鐵公司表示，為鼓勵旅客多搭乘高鐵，並回饋會員旅客支持，本次也針對TGo會員推出多項加碼優惠，提供TGo會員每月享指定車次標準車廂對號座88折優惠2張的「月月Go有禮」專案，11月8日起至12月底前適用指定車次再加碼，近4成班次可享優惠；指定會員（帳戶專屬活動顯示優惠訊息者）再享12月底前標準車廂對號座購票8折起驚喜優惠，不限車次，每人限換購2張。歡迎旅客立即加入TGo會員並開通帳戶，盡享TGo會員的專屬優惠。

因應近期國人旅遊意願逐漸提升，「高鐵假期」也首度結合米其林或必比登的星級特色行程，推出「饗宴之旅2日、3日豐富行」，使用五倍券付款，滿5000元再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張。