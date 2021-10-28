國立海洋科技博物館復育有活化石之稱的海生類節肢動物「鱟」，廣邀全台21校將保育計畫深入校園，桃園市八德區大成國中是其中1所，目前復育率達6、7成，為讓鱟寶寶有更自然的生活環境，先前連假時更向全校師生招募海水替他們換水照料，學生們對活化石感到十分驚奇。

策畫人衛生組長吳念慈表示，8月從海科館取回100顆鱟卵及10尾小鱟，校內選出1個班級為「鱟母班」，貼身照護鱟的生活起居，如換水、餵食、量測大小等，加上其班導為生物老師，更能引導學生深入學習，而其他的學生則可利用空白課、班導課、下課時間參觀。

學生看到鱟寶寶都覺得十分驚奇。（陳夢茹攝）

吳念慈說，雖然有21校參加鱟的校園保育計畫，但沒有幾校將其做成生物特展，以國文詩詞、公民領域、藝術表演結合環保，設計出一整套的闖關解密活動，讓學生有討論、學習、猜題的空間，為提高學生的學習意願也有祭出獎品策略。

「鱟的照護其實沒想像中簡單！」吳念慈笑說，前幾天大地震，水族箱的水都濺了出來，師生都好緊張，另外，鱟需要海水，雖然可以購買海鹽來混製，但為了有更自然海水，連假期間更曾向師生招募海水，許多人出門玩順便帶了不少回來。

8年級學生陳姿佑表示，這是第1次看到鱟，剛開始覺得牠長得很可怕，漸漸了解後才認知到海洋保育有多重要；8年級學生劉亭則說，對語文新詩創作最感興趣，能將自己想法傳遞給其他人，呼籲大家一起保育海洋，在學校就能看到平常看不到的鱟，她直呼「真的很新鮮！」。

吳念慈說，學生們照顧鱟已有2個多月，11月要將鱟寶寶帶回海科館，海科館也邀請長期照顧鱟的學生班級參觀復育環境，相信這對學生來說會是很難忘的回憶。