中央選舉委員會今舉行委員會議，審查陳柏惟罷免案投票結果，該罷免案投票結果為通過，該會於當日公告罷免投票結果。又今日會中並討論通過第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選投票日期，定於111年1月9日（星期日）舉行投票，與公投分開辦理。

中選會指出，陳柏惟罷免案投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，不同意罷免票數7萬3433票，無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

依公職人員選舉罷免法第91條第2項規定，罷免案通過後，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選，依上開法律規定，應於明年1月27日前完成補選投票。

中選會指出，該會經於今日邀集各機關召開選務工作協調會議會商，並提經今日委員會議討論，考量補選完成期限、選務籌辦時間、避免與考選部、教育部等機關舉辦之考試同日以免影響應試考生投票權之行使，避免與紀念日及節日放假同日等因素，決議定於111年1月9日舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。

中選會強調，公職人員補選與公民投票是否於同日舉行投票，公職人員選舉罷免法及公民投票法兩項法律均無明文，該會委員會議經考量多項因素，包含避免對「人」投票與對「事」投票同時舉行等，決定本立法委員缺額補選定於111年1月9日舉行投票。