致伸(4915)今舉行法說會，該公司今年車用電子的成長動能強勁，除了美國的電動車大客戶特斯拉外，致伸也打入背後有亞馬遜（Amazon）支持的電動車新創公司Rivian。據了解，Rivian以生產EV Truck為主，Rivian EV Truck可望在年底量產。致伸陸續拿下美國EV大廠訂單，彰顯其EV零組件技術領先地位。

Rivian將首次公開發行（IPO）上市，該公司近日正式提交了招股書，揭露上市計畫。Rivian在文件中提到，他們的產品瞄準目前電動車市場的空白地帶，滿足這個龐大、高速成長且高利潤的市場領域。Rivian也在9月中曾傳出成功生產R1T電動皮卡車，生產時程超越特斯拉、通用汽車及福特。

致伸目前提供特斯拉電動車相機模組／台有4顆，一部特斯拉電動車相機模組為9顆，致伸未來在掌握成本優勢後，會持續再談其他5顆的供應。

致伸主要生產基地在中國大陸東莞、昆山、重慶等地，今年在臺灣竹北新增購的土地，將以先進實驗室和少量多樣產品為主，預計2年後完工。為因應美中貿易戰的關稅壁壘，致伸也持續進行「分鏈」，自建泰國新廠估在今年底啟用，初期先以PC相關鍵盤、滑鼠等產品為主，未來也可能擴及電聲產品，甚至是相機模組，泰國將成為中國大陸之外最大生產基地，以分散風險。預計在2025年泰國廠的年量產金額達10億美元，中長期的產值占比約25%。