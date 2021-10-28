台南市經發局工商行政科有個親切憨厚的志工，其實是1家中小企業公司老闆，吳佳綸還身兼2家地方警分局的警友，擔任志工3年，每個月服務時數是一般志工的兩倍，深信社會需要服務，沒有對價利益關係的付出更快樂。

吳佳綸綽號「5加侖」，從小跟著家中經營電器行，後來自己創業作膠條的網路電商，專門代工產品供應數家知名連鎖大賣場。

一輩子做生意，吳佳綸不曾當員工上班，2018年時曾協助地方警局偵破1起公共危險案，體會警察辦案辛勞，自此與公務員結緣，除了加入警局的警友會與偵查隊副站長，也放下老闆身分擔任志工，每天到市府服務，時數比一般人還長，每月4天，每天3小時。

台南市政府的洽公民眾看到穿著志工背心的吳佳綸，不知道他是個中小企業老闆，卻身段如此親切柔軟。

「很多企業要辦營登，大多會花錢請會計師、記帳士申辦，辦1次要6000元到1萬多元」，當志工的吳佳綸表示，其實民眾到市府申辦，只需繳納申辦費1300元，志工就會協助辦到好，幫大家省一筆錢。

「你是正常生意，又不是作黑的（指偏門行業），幹麻去當警察局的警友與市府志工？」曾有朋友這樣問吳佳綸，他認為，「付出，奉獻，都好，能使他人能快樂，自己也快樂，這是好事，就去做，沒有對價利益關係的快樂，是金錢買不到的感覺，希望更多人嘗試看看」。