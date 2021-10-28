政院拍板！軍公教明年加薪4% 創25年來調幅最高

行政院今日拍板2022年度國營事業調整薪資待遇4％，財政部旗下的國營事業包含台酒、印刷廠、台灣金除台銀外的子孫公司，共計7500人可受惠。

根據統計，財政部旗下台酒員工人數最多，大約5000到6000人左右；而印刷廠大約是100多人。據知，只要是副總級以下員工，都可以調薪受惠。