公務員加薪4％ 財政部國營事業7500人受惠 17:312021/10/28 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台酒（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政院拍板！軍公教明年加薪4% 創25年來調幅最高 訂閱影音： 中時新聞網 行政院今日拍板2022年度國營事業調整薪資待遇4％，財政部旗下的國營事業包含台酒、印刷廠、台灣金除台銀外的子孫公司，共計7500人可受惠。 根據統計，財政部旗下台酒員工人數最多，大約5000到6000人左右；而印刷廠大約是100多人。據知，只要是副總級以下員工，都可以調薪受惠。 台中地價稅調降 逾9成市民受惠 明年軍公教可望調薪4％ #財政部 #國營事業 #公務員 #軍公教 #印刷廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌拍板！軍公教明年加薪4％ 25年來最高 11:112021/10/28 政治 軍公教加薪 台菸酒：同步漲薪4％ 16:352021/10/28 財經 法外貿銀：受惠出口等強勁 台經濟 仍處快速增長軌道 04:102021/10/28 金融．稅務 老爺線上旅展開賣 首推「一個人旅行券」 12:212021/10/28 財經 《電腦設備》華碩主機板推陳出新 11月4日開賣 10:002021/10/28 財經 老爺線上旅展11月1日開賣 效期長、易入手、團購最省 13:242021/10/28 財經 看完軍公教明年加薪4％ 鄉民突破盲點直喊4字 14:302021/10/28 政治 預報關年底試行 四類人當心 04:102021/10/28 金融．稅務 劉德音：台IC產值 今年破4兆 04:102021/10/28 財經要聞 《金融》台北金融科技論壇今登場 聚焦4數位主題 08:012021/10/28 財經 《美股掃瞄》標普500指數 失守歷史高點 08:522021/10/28 財經 財經熱門新聞 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 軍公教加薪 台菸酒：同步漲薪4％ - 財經 - 工商 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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