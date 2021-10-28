在外界一片鼓吹金融併購風潮的當下，併購是否為解決所有問題的「萬靈丹」？對此，高雄銀行董事長董瑞斌有不同的看法，日前一位財經名人在參加座談會時主張，併購造成了高銀和北銀（現在的北富銀）今日的差異，不過董瑞斌認為，從北市府迄今分得的報酬率、市府股權被大幅稀釋，及員工就業穩定性等三大指標來看：「即使嫁入豪門，但不見得比得上走自己的路！」

曾任第一金董事長，早年亦為專職金融研究、景氣預測的台灣經濟研究院六所所長的董瑞斌，近30年來台灣金融業發展的歷程瞭若指掌。董瑞斌表示，先前在一場座談會上，一位財經界名人對於北銀嫁入富邦金之後發揮的「併購張力」相當肯定，甚至認為這是今天造成北銀與高銀最大差異的原因，這位財經界名人也以台北市政府、高雄市政府各自從富邦、高銀分配到44.27億、3億，來論述這個主張。

但董瑞斌則提出截然不同的看法。他認為，仔細去檢視上述的三大指標，就會發現若從更多的面向去比較，就會發覺身為一家市政府銀行，走自己的路，維持自己的品牌，不見得輸給嫁入「豪門」。

北銀是在2002年併入富邦金，並在2005年與富邦銀二合一。董瑞斌首先分析，在2005年，合併後的北富銀，當時的稅後盈餘佔合當年金控獲利的比重約47％，但到了2020年，這個獲利比重降至21％，這代表是金控其他的事業體，尤其是人壽成長得更快：「換言之，這並非銀行與銀行合併的效益造成金控獲利的躍進！」

而再從身為台北銀行最大股東，台北市政府的立場來看，在2004年，當時的富邦銀和台北銀行，稅後盈餘都50多億，但不論淨值或資產規模，富邦銀都僅為台北銀行的二分之一，因此當年市場即有不少聲音以「小吃大」來形容，倘若以合併之初來看，在淨值方面，北銀佔合併銀行的6成，而當時北市府持股北銀比重為45％。2020年北富銀的稅後獲利為187.84億，董瑞斌進而分析，倘若再以合併時北銀佔整個銀行淨值比重6成，與市府的持股比重45％來換算，北市府應該分到51億至52億的水準才對，現在北市府只拿到44億多，反而還「拿少了」；而倘若不以淨值佔比，而以獲利佔比來設算，則約43億，和目前相當，對此董瑞斌進而指出，換言之，市政府並未因為北銀嫁入豪門，而整個股息、董監酬勞等收益上被加分，甚至若以淨值比來換算還等同少拿。

董瑞斌接著分析，台北銀行併入富邦銀的前三年，獲利能力是高雄銀行的12.75倍，但到了2020年，高雄銀行獲利來到8.48億，倘若以當年的獲利倍數換算，獲利應有108億，再以市府持股北銀45％的比重換算，得到的收益也是40多億。

再從市府股權被嚴重稀釋的指標來檢視。董瑞斌分析，到2020年，富邦金的獲利，北富銀獲利200億，但富邦金獲利超過910億，中間有超過700億的落差，但為何北市府分配到的結果都是一樣的？最大的問題出在股權被稀釋，現在北市府的持股比重，已從45％被大幅稀釋到13％，對此董瑞斌認為，倘若是銀行嫁銀行，那麼稀釋的程度還不致這麼嚴重，但是銀行嫁金控的結果就是股權被大幅稀釋，這形同，即使嫁入豪門，表面上看似風光，但這對北市府這幾年分配到的收益看下來，董瑞斌坦言：「這並非一件划算的生意！」

第三個重要的指標，就是員工的就業權。董瑞斌直言，併購案不能只看股價、股東報酬率：「也要看看員工就業的穩定性！」因此，他建議應該看一下，不論是願意或不願意的，到底合併之後，現在還有多少台北銀行的員工仍留在富邦？以及，現在的北富銀，到底有多少高階經理人是出身自原台北銀行？

在作了上述觀察之後，董瑞斌因此認為：「併入金控、嫁入豪門不見得更好，高雄銀行應該要走自己的路！」其中他指出，高雄銀行這二年來在青創貸款大有展獲，已作出自己的品牌，這也是一家市政府為大股東的銀行，所該作的事，雖然高銀的放款市佔率僅0.8％，但其青創貸款市佔率已有6％，在高雄市的所有銀行裡，更佔比30％，著力之深由此可見，同時高雄銀行亦能搭配高雄市政府，出面執行其他民營銀行不見得願意配合，但具高度公益性質的政策性任務，這些比起被併入金控反而更有意義。