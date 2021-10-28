每每發表都會造成市場旋風的寶可夢3D寶貝球造型卡系列，即將再添新成員，悠遊卡公司推出「寶可夢造型卡-3D超級球」，大幅提升製作工藝，讓超級球更具質感，自11月4日11時起在Pinkoi獨家限時首賣，寶可夢迷可別錯過這次升級機會。

悠遊卡公司自2019年全球首發「寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」造成市場轟動後，去年復刻經典紅白球同樣引爆收集熱潮，今年推出「寶可夢造型卡-3D高級球」，採白、黃、黑設計，一樣感受到7000萬寶可夢鐵粉的熱情，預計最新推出的「寶可夢造型卡-3D超級球」，同樣也會受到粉絲收藏，讓你朝大師之路更邁進一步。

為了讓粉絲們親身感受到超級球的威力，「寶可夢造型卡-3D超級球」除了保有感應會發出綠光的設計外，在球體外觀製作的細節上增加珍珠膜塗層，更為凸顯超級球的質感，球體上特有的紅色突出線條也如實呈現，配件也是特地訂製電鍍消光藍露營勾，不但精緻度滿分，也兼具實用度，收藏價值特高。

悠遊卡公司表示，「寶可夢造型卡-3D超級球」將在11月4日至11月13日開放Pinkoi會員限時預購活動，每天上午11時皆會在Pinkoi開放1.5萬組(每組內含2顆不拆賣)供會員預購，每組售價780元，每位Pinkoi會員限購一組，結帳時需以悠遊付支付，依照購買順序陸續宅配寄送。

成為寶可夢大師就差這一步，現在就筆記「寶可夢造型卡-3D超級球」的開賣時間，先把Pinkoi與悠遊付會員註冊完備，等待預購開跑就能馬上下訂。