隨著疫苗的普及化，逐步降級解封，疫情指揮中心持續放寬餐飲限制，對熱愛「吃到飽」的饕客來說是一大福音，台北神旺大飯店館內各餐廳在10月中下旬也陸續重啟「吃到飽自助吧」的多元選擇。

1樓「伯品廊西餐廳」午餐及下午茶經典歐風自助餐，已恢復供應，不限平假日，民眾持五倍券消費，只要1500元即可兌換經典歐風自助餐午餐2客（平日價1976元、假日價2064元，約73折起）或下午茶3客（平日價2072元、假日價2303元，約65折起）。

深受港點控喜愛的3樓潮品集宴會廳「港點吃到飽」近40道的飲茶菜單裡，包含晶瑩飽滿的「筍尖鮮蝦餃」與滿口酥香的「蜜汁叉燒酥」等各式鮮製手工港點，「美極生抽蝦」多道潮州美饌與鎮店招牌滷水、鹹酥甜香的「芋頭臘味炒飯」等4道精選主食、甜品，還有港式絲襪奶茶、英式紅茶、各式果汁等飲品無限暢飲，不限平假日，每人僅880元+10%服務費，可享主廚特製的「上湯焗龍蝦」每份99元（需加1成服務費）的優惠。

除了中、西餐廳外，知名的「澄江日本料理」亦端出優惠活動，藉由師傅的巧手，將日本進口的生鮮食材輔以細膩烹調手法，色香味俱全的職人日料吃到飽，只要使用五倍券，即可以77折1500元的優惠價（原價1936元）享用，可品嚐主廚現點現做的職人日料餐食。

神旺大飯店「澄江職人日料」吃到飽。（台北神旺大飯店提供）

還有位於飯店4樓的「澄江鍋物Shabu」，本季湯底除最經典昆布鍋與富含營養素的田園番茄鍋外，主廚特製推薦「型男元氣湯」與「養顏美人湯」，讓賓客暖胃、亦能增強抵抗力及元氣，還可養顏滋補，以優惠價1400元可享用2客精緻鍋物吃到飽（原價1716元）。