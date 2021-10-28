羅馬教廷今天表示，教宗方濟各（Pope Francis）將前往加拿大訪問。在駭人聽聞的教會寄宿學校往日迫害醜聞揭露後，天主教會亟欲改善與原住民的關係。

法新社報導，教廷表示：「加拿大天主教主教團（Canadian Conference of Catholic Bishops）已邀請教宗巡牧加國，這也是與原住民達成和解的長期牧養過程之一。」

「教宗已表示，願在適當的時機巡牧加拿大。」

加拿大天主教會今年9月曾為1世紀前教會寄宿學校的虐待醜聞，「明確地」向原住民致歉。當時這些學校是由加國政府在同化政策下成立。

其中3個寄宿學校舊址已挖掘出1200座以上無名塚，有關方面現仍繼續尋找其他舊址。當時原住民兒童被迫就讀這些學校。

教宗方濟各已對受虐醜聞表示「悲痛」，但至今尚未如同原住民領袖所要求般地道歉。

在1800年代末期到1900年代之間，約有15萬名印地安、梅蒂（Metis）和伊努特（Inuit）族兒童被迫在加拿大各地的139所寄宿學校就讀，並因此數月甚至數年時間無法見到家人。