北市警局28日指出，今年1至9月，透過金融機構行員協助，對匯款的長者及投資民眾關懷提問，及時攔阻453起可能發生的詐騙案，攔阻金額2億4560餘萬元，北市警方28日另舉辦「金融機構攔阻詐騙座談會」，特地邀請各金融機構代表參與座談，分享攔阻詐騙的成功案例，以建構更良好的金、警合作機制。

警方指出，詐欺犯罪手法層出不窮，民眾往往一時不查就會陷入詐騙集團所設計的情境內，聽從指示交出畢生積蓄，造成被害人財產損失甚鉅，審就攔阻詐騙成功環節，金融機構行員扮演關鍵角色，北市警局長楊源明上任以來，特別指示各分局與轄內金融機構建立聯防合作通報機制，遇有民眾疑似遭詐或可疑詐欺車手前往提領款時，立即通報警方到場處理。

北市警局邀請金融機構業者進行防詐座談。（警方提供）

北市警方統計，2021年各種詐騙中，以假交友（投資詐財）最多，佔比為45.92％、第二名為假投資，佔比23.47％、第三名為「猜猜我是誰」，佔14.29％。

北市警局長楊源明指出，將持續貫徹「預防為先」的治安政策，將透過各種管道，採取分層分眾分區策略進行反詐騙宣導，提升高風險易受騙民眾防詐免疫力，並持續與各金融機構聯繫，落實關懷提問工作，也呼籲民眾務提升自我防詐警覺，多一分謹慎，自身的財產也多一分保障，警民合作，減少詐騙犯罪發生。