台南市一名31歲、體重破百的余姓瓦斯工，長期花錢供養24歲護理師小欣（化名），他發現小欣與顏姓前男友仍有舊情，透過臉書找顏男談判，不料遭2人以假車禍設局，帶至山上墓園射小鋼珠、痛毆致肋骨全斷死亡，最後被丟包醫院。一審郭女、顏男均判刑12年，二審郭女改判8年6月、顏男12年，全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

根據判決書，余姓瓦斯工為追求24歲的護理師小欣，多年來付出金錢、財物金額超過百萬元，還常將百萬名車借給對方代步。但2人疑似撕破臉，小欣找來顏男出頭嗆聲，雙方在2017年8月相約談判，他先是在白河遭攔車製造假車禍，再被載往嘉義水上公墓，遭小欣、顏男共13人圍毆、射小鋼珠、以木棒鐵棍痛打致死。

法醫驗屍時，發現余男全身布滿小鋼珠彈痕、鐵器鈍傷，肋骨全斷，右小腿還有一道深可見骨的刀傷，嘉義地院一審各判小欣、顏男12年，民事部分判13名被告及未成年的家屬連帶賠償1660萬元，檢察官認為其刑太輕，提出上訴。

二審台南高分院認為小欣已賠償死者家屬70萬元，且她當時剛生小孩，而小欣也主張未參與傷害過程，改判她8年6月、顏男維持12年的刑期，其他被告也獲得減輕，改判3年半到7年8月不等的刑期。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。