短程飛彈是戰機的標準配備，進行例行試射也就相當重要。如何展示飛彈試射的效果，可以視為國家空軍的實力宣傳了。一段伊朗空軍試射飛彈的影片就令人印象深刻，先是1架F-5戰機射出靶彈，接著幾秒鐘後，MiG-29戰機再發射追熱飛彈加以擊落，既展示了飛彈的性能，也突顯飛行員的飛行技術。

戰區(The Drive-Warzone)報導，影片是由Twitter 用戶@AmirIGM發布的，沒有註明日期，但非常確定是伊朗空軍的行動。一開始，MiG-29和 F-5F戰機編隊飛行，其中MiG-29在稍微後方的位置。接著F-5F翼尖發射1枚火箭，並且右轉脫離編隊。片刻之後，MiG-29右翼下方發射了1枚飛彈，該飛彈有著相當明顯的煙霧，追上前方的火箭並且引爆，完成飛彈擊落火箭的特殊測試。

伊朗空軍MiG-29戰機擊落剛剛發出去的火箭。(圖/The Drive)

擔任主要角色的 MiG-29，它所發射的是俄羅斯R-73追熱式空對空飛彈，北約將其稱為AA-11「弓射手亅(Archer)，是蘇聯在1984年完成開發的短程飛彈，性接相當不錯，最大射程約20公里，有著全方位射擊與高偏軸能力，因此與MiG-29的頭盔瞄準器搭配後，能在更多角度發射，這種性能在同時期(1980~1990初)的西方戰機尚不具備。

兩德統一初期，東德的MiG-29也劃歸聯邦德國，於是北約有機會測試MiG-29的性能，就發現當MiG-29與R-73的搭配時，美軍最傑出的格鬥戰機F-16竟然不是對手，MiG-29飛行員可以利用頭盔瞄準器更早的鎖定F-16，這令美國空軍大為驚訝，決心在頭盔瞄準器、紅外/光電設備與高偏軸短程飛彈等領域急起直追，這些更先進的空戰裝備也全部在F-35身上實現。

Iranian MiG-29 Blasts Target Out Of Sky In Bonkers Low-Level Display

至於在被擊落的目標是什麼，距離太遠看不清楚，我們無法確定，但它顯然是一個火箭彈目標，一位網友從它的尺寸與射速推斷它是TDU-11火箭，它是美國製的非引導火箭，射速較慢，也常常用於擔任目標靶的任務。

這樣看來，TDU-11 不是一個特別具有挑戰性的目標，特別是對 R-73 這樣可以以高達12G機動力的飛彈而言，只能說是牛刀小試而已。

伊朗空軍的 MiG-29數量並不多，他們曾在1990年向蘇聯購買一批18架，然後隨著1991年的波斯灣戰爭爆發，還有4架伊拉克空軍的MiG-29逃到伊朗，之後伊朗也將其收編納為己用。