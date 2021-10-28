11月即將來臨，星座運勢網站「同道星座查詢」分享，巨蟹座、獅子座、天秤座、射手座、水瓶座在11月好運降臨，事業發展順遂，財運也明顯上漲，整個月愉快又順心。

▍1.巨蟹座

巨蟹座11月在職場上會受到重視，把握機會好好表現，事業發展會更加順遂，這個月可以多參加培訓或進修行程，可以降低對未來的不安，內心會更加安定。11月巨蟹座的財運不錯，有投資習慣的人會有不錯的進帳，整個月都不需為錢煩惱。

▍2.獅子座

獅子座11月受到木星庇佑，事業運特別旺，能獲得表現機會，在競爭中脫穎而出，尤其是與商業企業有合作關係的人，業績將一路飆漲，從事服務業的人工作環境會明顯改善，還能獲得長官的賞識，整個月工作都非常順遂。

▍3.天秤座

天秤座人緣好，朋友之中不乏貴人，總能在關鍵時刻伸出援手，因此在事業上往往非常順遂，遇到問題也能迅速化解，11月天秤座會告別過去的舊觀念，開始注意身邊的細節和機會，有機會透過投資理財賺大錢，創業者公司規模會全面擴展，業務性質工作的人能擴大客群，財富滾滾而來。

▍4.射手座

射手座熱情又活潑，總是充滿正能量，朋友們都喜歡和他們相處，11月射手座財運不斷上漲，能獲得獎金或更多賺錢機會，同時桃花運也增旺，單身者能遇見有緣人，有伴的人感情迅速升溫，這個月健康運也非常不錯，生活舒適，凡事順心愉快。

▍5.水瓶座

水瓶座11月將揮別過去的不順，運勢全面逆轉，整個月鴻運當頭，身邊還會出現有力個貴人主動幫忙，工作上只要努力就會有收穫，手邊的任務能順利完成，表現會被上司看到，還有機會獲得提拔。11月財運很旺，有望得到意外之財，存款迅速增加。