肇益營造工程公司2018年3月承攬公路總局的路面修復工程，在台一線中山路埔心鄉路段封路施工，凌晨時段施工卻未設拒馬，張姓男子酒後騎機車闖入施工路段，不幸摔車跌落，慘遭壓路機鋼輪瞬間輾過、爆頭慘死，彰化地院近日依過失致死罪，將56歲陳姓工地主任、32歲蕭姓管制人員判處有期徒刑6個月，可易科罰金，全案可上訴。

根據判決書，該工程自2018年3月12日晚間10時許開始，南向路段刨除重鋪，施工單位本應引導汽機車用路人改道至調撥車道，卻未佈設足夠交通安全管制措施，如5座活動拒馬、施工警告燈號，標示車輛慢行、車輛改道等提醒，導致陸續有騎士自北側進入施工區通行。

身為工地主任的陳男深夜11點多就先行離去，留下施工人員自行在場。26歲林男在施工路段北側管制、50歲謝男駕駛壓路機整平鋪設之瀝青、46歲廖男則負責丈量瀝青數量、32歲蕭男則在南側管制。

由於廖男臨時需要人手，叫上謝男過去幫他，謝男因此透過LINE聯繫原本在南側管制區地的蕭男到北側來接替管制工作。

翌日凌晨2時30分許，先有一名騎士直接從北側闖入穿越施工區路段，沒多久一群大學生也闖入，蕭男均無視、也未制止，沒想到大學生們的機車隨即在施工區域內，因顛簸打滑「犁田」摔車。

5分鐘後喝得醉醺醺的張男，尾隨正要迴轉進入施工路段的拖板車，在蕭男眼前闖入施工路段，摔車時連人帶機車滑向瀝青壓路機左後方，蕭男的頭部又恰好跌落鋼輪旁，慘遭正在後退的壓路機輾爆頭顱，當場慘死。

陳男否認有過失，辯稱工程的交通安全管制絕對符合公路總局的規定才動工，而且都有把現場佈設地警示標誌拍照上傳，開工後是因為機具進出才臨時將拒馬移除；蕭男則辯稱正在忙得看拖板車進入，根本沒看到張男闖入，亦否認有過失。

不過法官勘驗現場施工機具的監視器與路口監視器，確認僅有交通錐，根本不曾設置拒馬或其他引導號誌，不採信陳男說詞；而蕭男管制北側卻未阻止或引導張男往調撥車道行駛，短短替補時間就發生兩起事故，甚至造成張男死亡，明顯有不作為過失，審酌兩人犯後否認犯行，作如上量刑。

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