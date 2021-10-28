【LIVE直播】狂轟基捷遭綠營圍剿 柯文哲最新說明｜2021.10.28

今年是台灣文化協會成立百周年紀念，台北市柯文哲今天下午參訪文協在1927年設立的中央書局時表示，2021年中國共產黨在上海成立，引入馬列主義；台灣文化協會也同年在台北成立，引進歐美新的思想文化，在兩岸之間有對比的意義，中央書局不僅是舊建築整修，而是有歷史及故事而有新生命。

台北市政府舉辦「文協百年 時空重現」系列活動，柯文哲今天到中市參訪對文協極具紀念意義的中央書局，並與上善人文基金會董事、東大建築系助理教授蘇睿弼等人交流。中央書局位於中市台灣大道及市府路口，由一群熱血青年及文化界人士集資在1927年創設；建築物於1945年起造，成為仕紳、留學生及藝文人士交流聚會處所，民主政治、藝術文化的啟蒙平台，隨時代變遷黯然休業，由上善人文基金會啟動修復再度經營。

今年是台灣文化協會成立百周年紀念，台北市長柯文哲（右2）參訪文協在1927年設立的中央書局。（陳淑芬攝）

柯文哲說，今年2021年是很重要年份，中國共產黨在1921年的百年前在上海成立，把馬列主義引入中國；台灣文化協會同年在台北成立，將歐美新思想文化引進台灣，兩岸間有對比的意義，台北市有老房子計畫，克服很多法規限制才成功，讓廢墟重新使用。

他並以泰姬瑪哈陵為例指出，聞名不只是建築物，還因為有故事，就像走在大稻埕可感受歷史在身邊流動，中央書局不僅是舊建築整修，而是因歷史人文讓建築有新生命。中央書局記錄台灣文化百年來變化，歷史的記憶是台灣邁進未來百年的基礎。