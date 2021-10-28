工研院產業科技國際策略發展所(IEK)今天發布「2021年與2022年台灣製造業景氣展望預測結果」，在國際需求仍在，內需回暖下，今年產值估為23.06兆元，年增21.26％，可為歷史次高成長，明年則依舊看好成長4.61％。不過，製造業會面臨數位轉型加速、淨零碳排壓力、全球供應鏈重組等國際三大趨勢來襲，業者須及早布局因應。

今年全球經濟復甦、新興科技應用帶動製造業資本支出擴大，支撐我經濟成長表現。明年在上述有利因素不變下，工研院IEKCQM預測團隊分析，隨國內疫情趨緩，管制陸續放寬，民間消費支出逐步改善，輔以政府振興措施，內需市場景氣回溫，樂觀預估2022年製造業產值仍維持正向展望。

2021年四大製造業以化學工業成長32％最多，民生工業10％算最少。明年預估改以資訊電子成長6.7％較多，其次金屬機電5.1％，至於化學工業大縮水為1.2％，也使的2022年製造業產值年增降為4.6％。

儘管今明兩年製造業都看好，但工研院IEK觀察，台灣製造業面臨全球三大關鍵趨勢挑戰，包括疫情民眾消費型態、加速數位轉型，以及國際淨零碳排變革，減排考驗台灣在國際供應鏈的競爭力，第三則是美中科技戰與新冠肺炎疫情引發的全球供應鏈重組。

對此IEK給出藥方，建議業者盡早導入數位科技，與我國新創團隊進合作，朝向智慧化運營，政府方可擬定財稅優惠、研發抵減等政策誘因。

國際淨零碳排趨勢方面，公司則要即早融入ESG 意識實現永續經營，盤點生產經營過程中的碳足跡，攜手上下游業者打造綠色供應鏈。供應鏈重組上，IEK建議政府與業者可協力邀請國際領導業者來台投資、設立研發中心，共同提出關鍵技術。針對我國具國際競爭優勢之產業，需擴充領域人才儲備，維持產業生態鏈競爭力。