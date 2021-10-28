新人小玉兒繼6月發行首張EP《提線木偶》後，再推出全新單曲〈你彩繪了我的保護色〉 ，選在每年台灣同志遊行的重要時刻前，透過創作力挺婚姻平權，尊重每個人愛的權利，「身邊有滿多同志朋友的，台灣成為同志友善的國家，走的很前面，替他們感到開心，可能有遭受霸凌，偽裝了自己，希望用這首歌、鼓勵同志勇往直前，像彩虹一樣，是多彩的」。

今年的同志遊行主題是「友善日常 in Taiwan」，於是在單曲封面上，小玉兒特別戴了彩虹造型耳飾，表明自己支持婚姻平權的心意：「完全不會排斥性別的問題，身邊學姊女女結婚還領養小孩，覺得她們很勇敢也很有愛，這世界是需要愛，但把自己顧好，才能快樂，也有自信的去愛別人。」

小玉兒推出新單曲〈你彩繪了我的保護色〉 。（齊映國際提供）

小玉兒回憶起小時候長輩總說長大才能戀愛，但所有的過程都需要學習，沒有瞬間變成什麼都懂，更何況愛情，她坦言自己也是跌跌撞撞過來，人的本性就是會避免自己再去受傷，所以多少都會戴上保護用的面具，漆上保護自己的顏色，沒有誰是完人，過去的那些種種其實也不是只有受傷，更多的是從那些感情中帶走了什麼一生受用的東西。