衛福部醫福會執行長王必勝驚傳不倫戀，在有美女老婆與兩個女兒的情況下，偷吃小自己15歲的林姓護理師，還產下一女，如今更有知情人士爆料，指出王必勝與林女交往已長達7年，林女更因對友人炫耀一句話露餡。

林女時常在IG上分享自己日常點滴，多數都是出國旅遊、美食旅遊、買名牌服飾配件等，可以看出生活非常優渥，而資金來源大多都是王必勝每個月給的6萬塊零用錢。

《蘋果新聞網》報導指出，林女不吝跟友人分享私生活，甚至曾經脫口說出一句「我老公是管疫情的，每天都早出晚歸，真的很忙」，還表示自己懷孕時「老公」嚇一跳，因為兩人雖沒避孕，但都有算好安全期，沒想到還是中獎，不過育嬰費都由「老公」支付。

王必勝遭爆料不倫戀，神隱2天後終於在臉書PO文道歉，表示感到自責，也有跟家人說明並「祈求取得諒解」，但表示為了保護當事人隱私，所以不便多說，對於不倫戀究竟是否為真，孩子是林女前男友還是自己所生皆絕口不提，有網友為他加油打氣，稱私領域外人沒資格管，但也有人質疑避重就輕，應該把事情交代清楚。