裕融企業（9941）子公司新鑫公司，28日獲中華民國證券櫃檯買賣中心核准公開，首次公開發行普通股274997300股，每股面額10元，總額2749973000元，證券代號為6871。

裕融介紹，新鑫公司於1987年成立，為國內首家專營大型商用車分期付款業務之企業，初期主要經營範疇為大型貨車、遊覽車分期付款業務；2003年由裕融企業併購後，除維持原有大型商用車分期業務外，並開始跨足營建機具、加工機、大型醫療設備、產業設備及營運週轉等分期、租賃等業務。因長期深植經營大型商用車產業鏈，已經連續十年蟬聯商用車分期的領導者地位，此次順利公開發行，將更可擴大經營版圖，為股東創造最大收益。

2021年中華信評核予新鑫公司長期信用評等為「twA-」，短期信用評等為「twA-2」，長期評等的展望為「穩定」，顯現近年來新鑫公司的公司治理以及經營績效，獲得第三方公正單位肯定。

累計至今年9月，新鑫公司總資產餘額超過450億元，在近年新業務持續開拓、新業務團隊陸續加入後，每年的資產餘額均呈現兩位數成長；在公開發行後，將有更多元的籌資管道，期待未來每年資產總額成長20％以上，五年內追求總資產餘額突破千億元目標。

近35年來，新鑫公司秉持專業、誠信、服務的經營理念，穩健踏實各項業務發展；傾聽客戶聲音，提供客製化的企業分期方案，為每一位客戶量身打造最適的融資商品組合；在業務開拓以外，新鑫公司更把員工視為公司最重要的資產，唯有高向心力的員工及工作環境，員工的產出及產值才會倍增。新鑫公司持續推動學習型的組織氣氛，持續投入資源提高員工的本質學能，除例行的實體訓練課程外，近年來亦推動線上教育訓練，依照職務位階，每年總受訓時數至少要超過 120個小時以上，此外，同仁亦可採專案申請外部學習補助，包含語言訓練、電腦技能課程等，對於員工的投資總是放在最重要的位置。

新鑫公司除站穩運輸設備（貨車、遊覽車）的領導地位外，亦積極擴大企金組織並設立「Go安鑫設備網」，持續專注本業經營外，並提供企業主更多元化分期商品與服務；因應市場趨勢，近來持續開發漁業融資、不動產融資乃至太陽能光電相關等業務。尤其在太陽能光電業務，除響應全球綠能經濟的脈動外，並期待透過自建電廠、電廠營運、光電融資等全方位的服務串接，為國內綠能產業提供全新的服務價值鏈。