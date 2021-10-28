台灣大開賣Google全新智慧型手機Pixel 6、Pixel 6 Pro，搭配台灣大5G 999元資費、綁約48個月，Pixel 6 128GB版就能0元帶回家，11月30日前申辦999元以上專案搭購Pixel 6或Pixel 6 Pro，再送Google Pixel Buds A-Series藍牙耳機。另外，Google Nest Hub第二代智慧螢幕與「Google 智慧家庭通話」服務將於11月18日上市，其中，Nest Hub第二代智慧螢幕搭配台灣大5G「好速成双」專案，月付1599元，綁約24個月，專案價0元，再享5G行動上網吃到飽，以及1Gbps+WiFi6家用寬頻的超高速飆網組合。

台灣大總經理林之晨表示，很高興再次與Google攜手，電信獨家提供包括Pixel 6與Nest Hub在内的Google新品。台灣大連續第三年將Pixel新機帶給台灣用戶，滿足包括Google粉絲在内的大家，對Google原生體驗與極致人工智慧應用的渴望。另一方面，在我們密切合作、協力推動下，Google Nest系列智慧音箱，2年來總銷量突破33萬台，在台達到3.7%家戶滲透率，幫助大家向智慧家庭跨出第一步，用科技「Open Possible」，為生活帶來的許多便利。今年，我們跟Google特別準備了另一項秘密研發多時的重磅功能「Google 智慧家庭通話」，用戶只要申辦一組台灣大070門號，綁定智慧音箱，即可將音箱升級為電話，隨時隨地透過 WiFi 與任何號碼進行通話，充分展現台灣大不斷追求服務精進，為用戶「Open Possible」的精神。

Google硬體副總裁彭昱鈞表示，非常感謝台灣大哥大連續3年成為Google實體通路銷售夥伴，不論在銷售推廣或服務創新上，與我們一起將更優質的體驗帶給台灣消費者。一直以來我們致力於整合AI和軟體技術，打造突破性的硬體產品，而Google自研晶片系統Tensor的推出，除了是我們發展硬體事業核心願景的重要里程碑，也是高度參與研發的台灣團隊所交出的亮眼成績單。隨著今年初Google在板橋的新辦公室啟用，我們期待在台灣建立更完善的軟硬體產業生態，再次謝謝合作夥伴的支持，未來我們也會持續將更多樣化的硬體產品和智慧服務帶到台灣。

Pixel 6與Pixel 6 Pro搭載Google自行研發的Tenso處理器，是Pixel系列有史以來速度最快、最智慧且最安全的手機，其優美外型、操作流暢度及強大的攝影功能，一發表就造成話題，預購迅速額滿。台灣大提供優惠購機專案，搭配5G 1399元資費、綁約48個月，Pixel 6 Pro 128GB版就能0元帶回家，網路門市申辦1399元以上資費搭購Pixel 6或Pixel 6 Pro，再送2000元momo幣，讓用戶在momo消費輕鬆折抵。搭配任一項5G資費購機，還能獲得myVideo豪華月租前12個月免費體驗服務，盡情觀賞科幻新作《2049》、《四樓的天堂》等熱門台劇。

台灣大也提供「全民舊機換新機」方案，門市回收Google Pixel 5最高可折抵1萬100元。11月底前到直營門市購買Pixel 6系列適用配件，享85折優惠，另外，達人手工包膜服務享全機包膜9折優惠，多款模料材質與圖騰供參觀選購。購買Pixel 6或Pixel 6 Pro，申辦且持續使用「新復原者預繳回饋專案」，除享原指定金額減免外，另加碼贈送一期電信帳單指定金額減免。

用戶到myfone購物購買Pixel 6或Pixel 6 Pro新機，享Pixel Buds A-Series 藍牙耳機、原廠30W旅充組或殼套保貼組加購優惠，舊機換新最高可額外獲得價值4540元的回饋。10月31日前在myfone購物累積消費6600元，或在網路門市申辦任一5G專案，還有機會帶走Gogoro機車。

Nest Hub第二代智慧螢幕即將在11月18日上市，它搭載7吋智慧螢幕，能透過聲控或觸控串接智慧家庭服務，並滿足追劇、聽歌等娛樂需求，用戶購機加碼贈MyMusic 3個月、myVideo 1個月免費體驗。用戶申辦台灣大5G「好速成双」指定專案，即可用0元一次擁有Nest Hub第二代智慧螢幕與Google Nest mini智慧音箱、台灣大智慧家庭升級組及1500元momo幣，並享受在外5G行動上網吃到飽，在家用1Gbps+WiFi6飆網的絕佳體驗。另外，用戶申辦台灣大手機資費，最低月付398元起、綁約24個月，搭配Nest Hub智慧螢幕+台灣大智慧家庭升級組（包含智慧插座Lite及智慧溫溼度感應器），同樣能0元帶回家。