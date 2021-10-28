桃園市中壢警分局中福派出所員警楊文宇，26日休假期間前往銀行辦事，憑藉警察的直覺，一眼發現2名年輕男子在提款機前反覆看手機，立即打電話通知同事，而兩人正是詐騙集團車手，經查共有4名被害人均遭股票投資、虛擬貨幣詐騙，員警成功攔阻72萬5800元。

楊文宇於26日休假，他赴中壢區中山路銀行辦理金融業務時，剛下機車就發現2名年輕男子於銀行ATM前反覆察看手機內容且竊竊私語，且持續提領大量現金，行跡可疑，他馬上通知中壢派出所員警前來，順利逮捕24歲徐男及22歲楊男兩名詐騙集團成員，將持續向上追溯，以免更多人受害。

警方逮捕當時，經由銀行行員查證，於兩人身上查獲的銀行存摺，該帳戶確實有異常款項匯入，經查共有4名被害人均係遭到以投資股票、虛擬貨幣等方式詐騙匯款，警方成功攔阻凍結該帳戶內詐騙贓款62萬5000元，另查獲徐、楊二嫌詐騙贓款新台幣10萬800元整、銀行存摺1本、提款卡1張以及犯案工作手機2支，徐、楊2嫌也坦承從事詐騙集團提領車手身分，全案已依刑法詐欺罪移送地檢署偵辦。