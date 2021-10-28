半導體檢測廠閎康(3587)第3季稅前盈餘為1.73億元，年成長31.06%，累計前3季每股稅前盈餘為7.8元，閎康逢半導體蓬勃發展，隨著新添購之檢測設備於下半年陸續到位，營運動能將持續展現，業績成長可期。

閎康第3季合併營收為9.05億元，年成長10.64%，毛利率35.09%，稅前淨利1.73億元，年成長31.06%，單季每股稅前盈餘為2.82元，累計1到9月合併營收為24.47億元，年成長9.27%，稅前盈餘為4.8億元，年成長56.86%，已超越去年全年，創下歷史新高，每股稅前盈餘7.8元。

閎康表示，第3季獲利因於今年8月將庫藏股轉讓予員工，一次性認列費用，且因庫藏股轉讓員工使得流通在外股數增加，略為稀釋獲利，但若與去年相比，今年第三季仍繳出亮眼成績單。

台灣實驗室受惠於晶圓代工大廠不斷往先進製程推進，因而研發過程中釋出大量分析需求；另因半導體產能緊缺，加速IC設計公司將產品製程向前推進以及認證不同晶圓代工廠之速度。在這過程中由於製程世代的不同，以及各晶圓代工廠製程架構的差異，導致大量分析需求躍增。

在日本實驗室部分，需求主要來自車用晶片及先進製程，由於相關市場仍處於快速成長階段，預期相關訂單將擴大釋出。而隨著全球晶圓代工大廠正式宣布將於2022年於日本建造特殊製程晶圓廠，預計2024年投入量產，閎康日本實驗室長期展望將樂觀看待。

由於近期許多客戶紛紛在南部擴增營運據點，為滿足客戶需求，閎康南科第二實驗室亦於10月20日開張，預期後續將承接更多南科半導體廠的檢測訂單；閎康上海及廈門實驗室則受惠於第三代半導體需求，氮化鎵及碳化矽應用快速興起，使陸系半導體廠有彎道超車之機會，因而大陸政府亦積極推動相關研發，後續需求將有增無減。

閎康表示，由於逢半導體蓬勃發展之浪頭上，檢測訂單不虞匱乏，公司於年初超前佈署相關檢測能量，隨著下半年設備陸續到位，可望順利銜接客戶需求，營運動能將持續展現，業績成長可期。