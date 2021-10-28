台達電(2308)公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為63.68億元，季減16.08%，單季每股盈餘為2.45元，累計前3季每股盈餘為7.91元，為因應未來業務發展需求，台達電董事會決議將興建中壢廠六期，暫估工程總價款約新台幣52.52億元。

傳統旺季來臨，各電源產品、IA、被動元件等各產品線訂單滿手，台達電第3季合併營收為796.46億元，季增1.11%，創下單季歷史新高，營業毛利為225.43億元，季減4.8%，單季合併毛利率為28.3%，季減1.76個百分點，營業淨利為77.77億元，季減11.42%，營業淨利率為9.77%，季減1.38個百分點，稅後盈餘為63.68億元，季減16.08%，單季每股盈餘為2.45元，累計前3季合併營收為2309.01億元，年成長13.16%，營業毛利為678.3億元，年增8.02%，合併毛利率為29.38%，年減1.39個百分點，營業淨利為240.59億元，年增10.91%，營業淨利率為10.42%，年減0.21個百分點，稅後盈餘為205.38億元，年增13.76%，每股盈餘為7.91元。

台達電將於10月29日舉行法說會，說明第4季營運展望。