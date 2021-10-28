后里區牛稠坑溝引水路第一期改善工程將完工，將續施作第二期永久性引水道。（陳淑娥攝）

台中市后里區牛稠坑溝引水路改善工程第一期近完工，立委楊瓊瓔28日會勘續爭取施做下游，讓農民用水更便利。農委會允明年補助2000萬元，施作第二期永久性引水道和丁壩。

后里大甲溪高灘地農田非屬農田水利署所轄灌區，既有灌溉水源來自牛稠坑溝尾水，現況為土溝，存在滲漏問題，致灌溉水量不足，為增加輸水效率，去年楊瓊瓔爭取農委會及水利局1680萬元辦理引水路改善工程，目前第一期已近完工。

市議員陳本添指出，大甲溪北岸其實有牛稠坑溝穩定水源，卻因缺乏妥善灌溉設施，讓農民看得到水卻用不到，希望透過灌溉溝渠逐步延伸，讓區域內良田有穩定水源。陳情農民代表廖明田說，希望中央及地方再合作繼續往下游施作，讓灌區外農民用水能更方便。

楊瓊瓔表示，過去位於非灌區外農業灌排設施往往被忽略，中央不應忽視，需有效支持非灌區排水設備，水是農耕最重要的環節，無論是灌區內或灌區外的農民，通通都要照顧到位，希望後續相關灌溉工程，農水署繼續支持，能儘早完工，徹底解決農民長期以來為水所苦問題。

水利局副局長馬名謙指出，有關后里牛稠坑溝引水路改善工程，由農委會農水署同意補助經費8成6，不足部分由水利局自籌，總經費約1680萬元，辦理引水路改善梯型溝731公尺、矩型溝70公尺、給排水閘門2座、便道整理731公尺，目前工程進度約96％，預定11月中完工。

農委會副主委陳添壽同意繼續支持第二期引水道工程計畫，改善引水道約1000公尺、丁壩工四座、蓄水池、水門及排砂閥改善，經費預估2500萬元。另外，「頂灣潭河濱公園」柳川排水左岸尚未施作護岸，工程經費約3000萬元，水利署同意納入明年度預算辦理改善