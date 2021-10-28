台中市大安區現有青蔥栽培面積60公頃、芋頭約200公頃，大安農會為提升栽培管理技術及品質，日前特別舉辦優質青蔥、芋頭評鑑，由蔥農友陳源、芋農鐘天雨分別榮獲特等獎，28日舉行頒獎典禮，共38位產銷班農民獲殊榮。

昨日活動邀請農委會農糧署、台中區農業改良場、台中市農業局、大安區公所、台中市農會等來賓蒞臨頒獎典禮，共有大安區38位產銷班農民獲獎。

大安農會日前舉辦優質青蔥、芋頭評鑑， 28日舉行頒獎典禮。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

優質大安蔥評鑑得獎農友，由連年得獎的陳源明獲得特等獎，頭等獎兩名為蔡秋林及蘇金童獎金，另有金質獎3名及銀質獎4名。優質大安芋頭評鑑得獎農友，由種芋踏實的鐘天雨獲得特等獎，頭等獎兩名為鐘世翔及張原榕，另有金質獎3名及銀質獎4名，頒發獎金及獎座等。

大安農會日前舉辦優質青蔥、芋頭評鑑， 28日舉行頒獎典禮。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

大安區現有青蔥栽培面積約60公頃，芋頭栽培面積約200公頃，為台中市主要產地之一。台中市農業局及大安區農會為鼓勵農民生產優質青蔥、芋頭，並提升栽培管理技術及品質，改變過去重量不重質的生產觀念，農業局特別輔導大安農會舉辦大安區優質青蔥、芋頭評鑑。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，為推廣農特產品，農會也建立「蔥師傅」及「大安溪芋」品牌，拓產行銷通路，未來也將會持續輔導農友，為農友創造更多收益。