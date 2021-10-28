基隆市中正區八斗子夜市受疫情影響關閉長達5個多月，夜市主委李瑞漢今天宣布好消息，預計30日重新開張，許多攤商、市民得知消息，開心的直呼「終於等到了！」

李瑞漢說，今天收到市府核發的營業許可後，立即告知所有攤商周六就能擺攤重新營業，大家接獲消息都相當開心，他提及，不確定第一天會有多少攤位，畢竟休息很長一段時間，期間有人決定不做了，也有人表示會回歸，如果這周末是好天氣，歡迎市民重新光臨。

市議員張顥瀚指出，疫情趨緩，樂見基隆重要的夜市之一可以恢復營業，這段期間不斷與市府協調，希望讓經濟備受衝擊的業者盡快恢復生計，很開心終於傳來好消息，但也提醒民眾，進入夜市消費後，一定要遵守防疫準則，配合量體溫、實聯制，以及禁止邊走邊吃等，不僅保護自己，也保障所有人健康安全。

八斗子夜市屬私人土地，依規定需每半年申請營業許可，自5月受疫情影響關閉至今，基隆雖然早在6月27日首度出現「嘉玲」，後續疫情也趨於穩定，但市府認為，多數攤販都在外縣市流動，無法掌握行蹤，若爆出確診個案，恐無法查出感染源，不同意復市。

但當時基隆廟口、愛四路皆已復業，陸續有市民開始詢問八斗子夜市重新營業消息，盼能吃到想念已久的美食，李瑞漢也不斷接到攤商反映，希望重新開張。直到9月底中央放寬防疫規定，市府才宣布，開放流動夜市申請營業許可，李得知消息後，隔天立馬遞交申請書，公文跑了近一個月，終於在今天核發，許多攤商、市民得知消息相當開心。