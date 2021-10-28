香港中華電力集團在龍鼓灘發電廠引入新的燃氣發電機組，期望透過增加使用天然氣發電，減低碳排放。行政長官林鄭月娥致辭時表示，香港的碳排放量早於2014年已做到「碳達峰」，目標是力爭在2050年前達到「碳中和」。

林鄭月娥表示，由於發電佔香港碳排放大約三分二，因此「淨零發電」是減碳工作最重要的一環。她說，很高興首台新機組投入運作後，中電發電燃料組合中的天然氣比例由2019年少於30％，提高至去年的50％。她指，中電正在龍鼓灘發電廠試驗氫氣發電的可行性，為未來能源轉型作準備。

林鄭稱，正與電力公司審視離岸風力發電場，希望在採用新技術及新設計後，可增加風力發電場效益。近日能源價格上漲及疫情下供應鏈受影響，世界各地出現能源短缺，在艱難情況下香港電力公司仍保持可靠穩定，市民有責任改變生活模式，降低政府的減碳成本。

林鄭上周於禮賓府跌倒受傷，今日出席中電活動時仍見包紮石膏。