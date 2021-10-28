全球疫情改變消費環境，針對後疫情時代的台灣大趨勢，點鑽整合行銷公司「UUPON會員平台」與中央大學產學合作系列洞察聚焦美妝保養市場，發現台灣消費大眾對於「永續消費」的行為意識已進入全新層級。調查數據指出，台灣有近七成消費者，認同永續美妝保養品的市場行銷理念，甚至願意付更高額的費用購買經永續認證的美妝保養品，顯示美妝保養品牌的市場策略，必須更切合相關趨勢，才能預先掌握消費者的偏好。

UUPON與中央大學產學合作，執行橫跨今年度第二季的《永續美妝保養品消費調查》，觀察台灣消費大眾對於美妝保養品的整體消費行為，以供台灣美妝保養品品牌在策略調整及未來發展的依據。

本次調查以近年消費市場推行的「永續產品」為觀察點，符合聯合國所倡導的永續目標，及涵蓋「環境、經濟、社會」議題所認定的永續定義。調查顯示，台灣民眾對於永續的態度大多正面，尤其對「為整體環境永續生存，人類有責任維持自然的平衡」的意識，更是受到高達近79％受訪者認同。

實際反應在美妝保養品市場，不但有近七成的台灣消費者認同永續美妝保養品；相較一般未符合永續製程標準的美妝保養品，消費者甚至願意多付三成的費用，去購買符合永續標準的同類型產品。

此外，無論不同消費者，對於美妝保養品永續經營的認同度，在問到「選購美妝保養品前，最在意的因素是什麼」，也顯示驚人結果：美妝保養品的「產品成份」，竟然取代包括「品牌」、「廣告宣傳」、「媒體網路評論」、「親友推薦」等傳統美妝保養市場的消費者慣性偏好，成為大家現在最重視的消費考量因素。

若是更進一步，詢問受訪者對於永續美妝保養品特性的認同態度，多數民眾也指出「產品成份是否符合規範」，是消費美妝保養品過程最重要的關鍵，認同這項因素的受訪者甚至高達84.24％。

關於台灣永續美妝保養品的品牌知名度情況，統計數據顯示，民眾最為熟知的國內品牌，前三名依序為「里仁」、「艾瑪絲 Aromase」、「綠藤生機 Greenvines」；同樣的，這三個永續美妝保養品牌，也被認定是在各項永續特性表現最理想的台灣三大品牌。

調查結果明確指出，美妝保養市場若能掌握這必然趨勢，深度耕耘永續品牌理念，不但能夠迎合消費大眾的態度與偏好；貼近消費大眾的行銷策略，更可期望將直接反映在消費營收業績的表現。

此外，調查也探究了一般消費大眾對於美妝保養品選購的行為態度，發現近五成民眾實際在去年度消費總額在「4000元以內」，僅有不到一成的民眾年度消費總額達「20000元以上」。選擇「集中火力消費」是美妝保養消費市場的既定教戰守則，統計顯示，有超過五成的受訪者，選擇在「百貨周年慶」期間購買美妝保養品。

當詢問民眾，關於「獲取美妝保養品資訊」的管道，發現選擇「從電視收看到美妝保養品廣告」，這類偏傳統廣宣平台的受訪者為48.15％；而選擇「從網站及部落格」，主動線上搜尋美妝保養品資訊的受訪者則是占了43.59％，顯示網路廣宣已成為美妝保養品市場趨勢。調查結果呼應台灣美妝保養市場近年現況：改以數位管道行銷；捨棄明星廣告代言，改以網紅親身示範。消費市場模式正在持續改變，相關產業經營者必須面臨新的挑戰。

UUPON與中央大學亞洲影響力衡量與管理研究院產學合作，所執行《永續美妝保養品消費調查》針對台灣北、中、南三個區域20歲以上的民眾，對美妝保養品的消費態度與行為調查，並以分層抽樣方式，並依據內政部公布之北、中、南三區20歲以上的人口數比例進行，共蒐集969份有效樣本，在95％的信心水準下，邊際誤差為3.05％。

UUPON攜手中央大學，將執行台灣消費趨勢分析系列洞察報告，提供產業經營者對消費大眾的行銷策略依據，並為台灣整體經濟市場創造了高度價值的洞察指標。