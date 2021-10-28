台灣高鐵公司10月8日推出史上最殺優惠，會員使用五倍券紙本券消費滿千元，就送1張5折車票兌換券，每人最多獲得5張、限量10萬份，消費者反應熱烈，高鐵今宣布加碼5萬張，而配合自由座即將恢復，針對TGo會員推出限時3天優惠，凡於11月8日至10日搭乘高鐵，不限區間即可獲贈1000點紅利點數。

高鐵表示，振興五倍券專案推出後受到旅客好評，考量第2梯次紙本振興五倍券11月8日起方可領券使用，公司特別延長「紙本券滿額送」活動時間，由原10月31日展延至12月29日，且由原限量10萬張加碼至15萬張，送完為止。

高鐵各車次列車11月2日起開放旅客飲食，另自同日起，同步恢復列車推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。

高鐵自11月8日起，每周班次將增加至1016班次，並同步回復提供自由座服務，為鼓勵旅客多搭乘高鐵，將針對TGo會員推出多項加碼優惠，每月享指定車次標準車廂對號座88折優惠2張的「月月Go有禮」專案，11月8日起至12月底前適用指定車次再加碼，近4成班次可享優惠。

指定會員再享12月底前標準車廂對號座購票8折起驚喜優惠，不限車次，每人限換購2張。