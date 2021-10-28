台塑企業2010年起每年發給每名麥寮鄉民敦親睦鄰基金7200元，種種福利使得寮鄉人口數每年逆勢成長。（周麗蘭攝）

麥寮鄉籍縣議員林深倡議麥寮、台西、四湖、東勢等4鄉人口總數超過10萬人，可推動合併升格為縣轄市「麥寮市」，同享台塑企業的敦親睦鄰福利。（周麗蘭攝）

擁有台塑六輕回饋福利的麥寮鄉人口數已追過西螺鎮，即將突破5萬人，排名全縣第三，可惜「鄉」並沒有升格為「鎮」的法源，雲林縣議員林深倡議麥寮、台西、四湖、東勢等4鄉人口總數超過10萬人，可推動合併升格為「麥寮市」，同享台塑企業的敦親睦鄰福利。

台塑企業2010年起每年發給每名麥寮鄉民敦親睦鄰基金7200元，設籍在麥寮鄉且置產滿2年就有資格申請，此外台塑企業提供國小、國中生午餐費、交通費、書籍費每學期2000元、每人健檢費1萬5000元，全額吸收鄉內路燈電費、免費代燒鄉內垃圾。

種種福利使得寮鄉人口數每年逆勢成長，2010年人口數是3萬9147人，此後3年人口暴增3379人，迄今已增到4萬8201人，是雲林縣人口成長最快的鄉鎮，一路超前西螺鎮、斗南鎮，成為全縣第三大鄉，僅次於斗六市、虎尾鎮。

近日新竹縣市、嘉義縣市合併、彰化縣爭取升格第七都議題引起重視，縣議員林深28日在縣議會質詢表示，偏僻的雲林縣將變三流國民，麥寮鄉如果升格為鎮沒有法源，可推動麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、東勢鄉合併成為「麥寮市」。

林深表示，麥寮鄉人口4萬8201人、台西鄉2萬2694人、四湖2萬2026人、東勢1萬3914人，人數加起來超過10萬6800人，剛好過縣轄市人口門檻，多年前地方上就曾有此倡議，現在是最適合的時機。

據了解，麥寮鄉這幾年房地產交易活絡，至少交易了1000戶新屋，只要有新推案都很快完銷，透天厝房價從500萬元一路攀升到700萬、800萬，甚至出現3000萬電梯豪宅。

林深說，「麥寮市」可能是全台唯一有合併誘因的鄉，鄰近鄉鎮都非常羨慕麥寮鄉民福利好，若能合併成市，不僅受惠的民眾擴大，公所獲得的統籌分配稅款也會增加。

一名四湖鄉民表示，一家6口若變成「麥寮市民」，1年就可領4萬3200元回饋金，非常樂見其成。

雲林縣府民政處副處長陳良駿表示，目前區域合併沒有相關規範，須待「行政區劃程序法」草案立法完成才有合併2個以上行政區域為1個行政區域的規定。

行政院民國曾於2018年通過「行政區劃法草案」，但立法院未三讀通過。內政部擬具的「行政區劃程序法草案」於2020年12月陳報行政院，尚未送立法院審議。