美國維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦

澳洲海軍正尋求汰換老舊的柯林斯級（Collins-class）潛艦，但「不太可能」選擇結合英美技術的混血核潛艦設計。

據澳洲廣播公司（ABC）27日報導，參議院評估聽證會周三審查了政府最近取消法國潛艦交易，轉而由澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴，也就是英美協助打造核動力潛艦的決定。澳洲核潛艦專案小組負責人米德（Jonathan Mead）在聽證會中說，坎培拉打算選擇「成熟的」核潛艦設計。「當我們展開打造計畫時，」他說，「我們想要成熟，並已在生產的設計。」

他強調，所有的選項都已提出，但計畫是一開始打造潛艦，設計就要是成熟的。而澳洲國防部長毛瑞亞蒂（Greg Moriarty）在工黨（Labor）參議員黃英賢（Penny Wong）的質詢下說，新潛艦「不太可能」採取混血式的獨特設計。

英國機敏級（Astute- Class）潛艦

英美國防承包商早在為打造澳洲未來的核潛艦較勁，初期討論圍繞著究竟是美國維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦，還是英國機敏級（Astute- Class）潛艦是最好的打造基礎。不過，在聽證會中，澳洲官員淡化了「戰力缺口」的話題。澳洲海軍司令努南（Mike Noonan）說，柯林斯級潛艦將從2026年起升級，但這無法公開。

此外，澳洲國防部官員也在聽證會中證實，政府已默默放棄長期以來誓言，要在西澳打造大型艦艇，以「加強介入太平洋」（Pacific Step-up）戰略的承諾。這些官員在質詢下坦承，已放棄在當地打造太平洋支援艦，而將改向海外採購，但政府並未公開宣布。