莊婦經治療，左手臂的腫脹發炎幾乎退去，可以重新穿回喜愛的衣服。（袁庭堯攝）

淋巴水腫會造成「大象腿」、「米其林手」，70歲郭婦乳癌摘除淋巴後右手臂腫脹，甚至不敢出門，81歲莊女也因乳癌摘除淋巴，左手臂水腫又反覆發炎，沒辦法穿心愛的衣服。兩人透過高雄醫學院奈米超顯微手術幫助、均成功消腫，重新找回煮飯炒菜、運動的生活品質。

郭婦20年前因乳癌摘除淋巴結後，右手臂腫脹疼痛宛如米其林寶寶的手，讓她幾乎不敢出門社交，甚至曾有醫師勸她年紀大了，打消做手術治療的念頭；莊婦則是23年前左側乳癌摘除腋下淋巴結後引起左手臂末期淋巴水腫，反覆發生蜂窩性組織炎，甚至不敢穿短袖，想穿長袖掩飾，卻又因為手臂腫脹、穿不進去。

整形外科醫師張智豪2018年經院方推薦，赴日、美及韓3國進修，融合日本顯微技術及美國小鼠模型技術，研發出新一代的「奈米超顯微淋巴管靜脈吻合手術」，2年內已幫助110名淋巴水腫病友擺脫困擾。

高醫副院長林志隆表示，該手術能應用在乳癌、子宮頸癌及前列腺癌等癌症手術後的淋巴水腫治療上。

張智豪表示，該手術利用光學顯微鏡將小於0.5mm或更細的淋巴管及周邊靜脈找出，將淋巴管支架放置於淋巴管與靜脈的連接處執行嫁接，達到100％引流淋巴液的效果，手術隔天即可感受消腫、手臂變軟，搭配復健及加壓照護3個月，可消腫至第二期甚至在外觀上可達與正常手臂差不多的手圍。

經過張智豪的努力，郭婦右手臂的腫脹發炎幾乎退去，可以正常穿衣，重拾生活品質。莊婦除了解決左臂反覆腫脹發炎的痛苦之外，也透過高醫協助一併解決頸椎壓迫的問題，重新找回手臂的活動度，現在可以煮飯炒菜，更能輕鬆做家事。