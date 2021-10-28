台股周四(28日)走勢開高走低，權值股後繼無力，在友達等面板族群、晶心科、智原等 IP及ASIC族群強漲下，收跌32.92點，報在17041.63點，成交值3144.83億元新台幣。面板族群從今年4月底以來股價表現逼近腰斬，周四財報報喜，法人預期面板報價明年止跌回穩，有望一掃面板相關題材近期頹勢。

三大法人合計賣超75.89億元，自營商賣超8.07億元，投信買超5.77億元，外資及陸資賣超73.59億元。聯電第三季財報亮眼，甚至預告今年第四季甚至到明年初，晶圓代工報價仍持續走穩，預期市場需求就算電子消費產品放緩，5G、高效能運算以及通訊應用領域需求依舊強勁，讓聯電毛利率有望繼續走揚。然而，聯電周四開盤大跌，終場收跌逾3%、報在59.8元，晶圓代工領域普遍走弱，台積電走跌0.67%、世界先進跌4.03%。

外資買超來看，前10大買超標的分別為：友達、群創、旺宏、光磊、華航、富邦越南、欣興、宏達電、中壽、潤泰新。友達、群創總計買超近7.3萬張，友達股價周四一度漲停、終場大漲近9%、收在19.15元，群創也收漲近6%，受到面板股表現強勢，激勵面板驅動IC廠商聯詠、天鈺股價上揚。

外資賣超前10大標的分別為：聯電、彩晶、永光、誠美材、新光金、南亞、中鋼、大同、華通、大成鋼。彩晶反遭外資賣超3.7萬張，但股價上揚逾2%。

友達法說周四登場，友達董事長彭双浪指出，前三季營收超過去年全年營收，獲利與上季持平、本業獲利200億元，除景氣之外，顯示價值轉型成果、體質改善。彭双浪展望第四季面板傳統淡季，延續第三季消費性產品需求相對疲弱，商務型產品、車用、工用需求不錯，車用也因為缺料問題和緩，需求回溫。

彭双浪指出，生產線會依照個別產品線動態調整，將安排試量產、歲修，積極調整產品組合。

群創也交出第三季財報，第3季稅後盈餘186億元，雖較上季下滑超過12%，累計前3季獲利515.92億元，每股盈餘4.99元，仍繳出同期最佳成績。群創表示，在大陸能耗雙控、運輸動能不足。展望第四季，整體出貨量將下滑，大尺寸面板價格將下滑1成。