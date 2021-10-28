政府與民間積極開發投資，帶動南港商辦租金行情增溫，根據實價登錄顯示，「潤泰南港車站大樓」15樓今年7月實價租金達每坪2722元，創下南港區域新高，「聯合經貿廣場」租金也達每坪2200元。商仲業者分析，南港可開發的素地大、開發動能強，將是未來台北蛋白區最有潛力的商辦聚落。

台北市蛋黃區商辦供給短缺，空置率屢創新低，租金行情上揚，信義計劃區A辦站上每坪4000元大關，市區不少商辦更上看每坪3000元，也帶動南港自去年起，精華地段、規劃較佳、屋齡新穎的商辦租金單價，紛紛站上每坪2000元大關。

信義全球資產總經理柯宏安表示，近年企業對於大面積、屋齡較新的營運空間需求增加，但台北市中心區新辦公供給有限，南港目前租金水準有機會吸引原在市中心商圈老舊A辦的企業，在租金成本考量下轉進南港。

未來南港不少具商辦規劃的商業開發案將陸續完工，大型新開發案群聚，為區域發展帶來嶄新樣貌，市場對南港未來的新辦公聚落有所期待，也提早反應在租金行情上。不過南港未來三至七年問商辦大量空間釋出，屆時區域租金行情可能產生較大波動。

信義全球資產調查顯示，南港屋齡較新商辦來說，靠近南港車站區域較受青睞，因有高鐵、台鐵、捷運，一日往返中南部，對於有跨區域據點或客戶服務的企業，具交通便捷吸引力，此區租金屢創新高，平均租金行情每坪約1800元～2400元；其次是南軟園區周遭的商辦，科技產業群聚，平均租金行情落在每坪1600元～2200元。

南港屋齡較新的廠辦平均租金落在每坪1000元～1500元。與內科廠辦相比，內科為民間投資帶動區域發展，再形成產業聚落，而南港則是由政府政策引導區域發展，整體規劃完善，租金相對較內科為高。