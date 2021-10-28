英國汽車製造及貿易協會統計，9月英國汽車生產年減42％，創下1982年以來歷年9月最大跌幅，主因是全球晶片缺貨使汽車業成本增加24億英鎊（約33億美元）。9月英國汽車產量6.7萬台，其中有1.4萬台內銷，與去年同期的2.7萬台相比幾乎減半。今年1到9月英國汽車生產年增3.8％至65.7萬台。