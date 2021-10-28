英國9月汽車生產創下近40年來最大跌幅 17:592021/10/28 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國汽車製造及貿易協會統計，9月英國汽車生產年減42％，創下1982年以來歷年9月最大跌幅，主因是全球晶片缺貨使汽車業成本增加24億英鎊（約33億美元）。9月英國汽車產量6.7萬台，其中有1.4萬台內銷，與去年同期的2.7萬台相比幾乎減半。今年1到9月英國汽車生產年增3.8％至65.7萬台。 《國際產業》意法半導體Q3毛利率增 上調全年銷售目標 美東線運價回升 萬海換大船超前部署 #全球 #英國 #汽車 #最大跌幅 #生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》美上季GDP增長 恐一年多來最差 16:312021/10/28 財經 巴西股本益比低 後市不淡 04:102021/10/28 投資理財 嚴格鎖國防疫逾一年後 紐澳將重新敞開國門迎客 17:142021/10/28 國際 萬能科技大學慶祝萬聖節 千萬超跑開進校園 16:532021/10/28 寶島 品牌廠採購回溫 面板拚明年首季止跌 04:102021/10/28 財經要聞 百富環球 暴跌43％後停牌 傳佛州據點遭FBI突擊調查 04:102021/10/28 全球財經 英國在台辦事處代表鄧元翰拜會林智堅 針對淨零排放交流 15:062021/10/28 政治 9月景氣連八紅 10月續熱絡 04:102021/10/28 財經要聞 台企汽車供應鏈 數位轉型搭電動車商機 17:112021/10/28 財經 工商社論》樂見WTO迎來改革新契機 04:102021/10/28 財經要聞 桃園購物節 最大獎抽千萬好宅 04:102021/10/28 地方新聞 財經熱門新聞 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 軍公教加薪 台菸酒：同步漲薪4％ - 財經 - 工商 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。