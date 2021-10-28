外媒引述消息人士說法指出，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）針對臉書被揭露的內部研究報告展開調查，並針對這些文件是否顯示臉書違反與該機關的和解協議。

臉書在2019年與FTC針對隱私權議題達成和解，當時支付美國史上最高的50億美元罰款。

根據臉書內部研究發現，有證據顯示該公司演算法造成歧見加深，Instagram應用程式對相當比例的用戶造成傷害，尤其是少女。

臉書在聲明中表示，該公司預備好回應監管機關的提問，並將持續配合政府調查。

針對吹哨者、前任臉書產品經理豪根（Frances Haugen）爆料臉書明知該平台罔顧用戶安全的情況，臉書強調，許多豪根揭露的研究文件被錯誤詮釋，事實上該公司「投入許多人力與科技，為要維持我們平台的安全」。

FTC前主席柯瓦席克（William Kovacic）指出，目前FTC關注的焦點可能在臉書是否在法律上有義務，針對網路研究報告提及的風險向用戶提出警告，倘若臉書未做到，可能就構成詐欺交易行為。

FTC消費者保護局前局長沃拉迪克（David Vladeck）指出，FTC可能正評估，以臉書內部研究結果來看，該公司是否行為不當。

在臉書文件揭露後，促使國會議員和孩童權益團體要求FTC調查這家社交媒體巨擘是否涉及欺騙或誤導行為。