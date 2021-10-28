半導體實驗室大廠閎康（3587）公告第三季財報自結數，第三季合併營收905億元，毛利率達35.1％，稅前淨利1.73億元，每股稅前淨利2.82元，較去年同期成長31.3％。累計前三季合併營收24.47億元，較去年同期成長9.3％，稅前淨利4.8億元，每股稅前淨利7.8元，較去年同期成長58.9％，前三季累積獲利金額已超越去年全年，創歷史新高。

閎康表示，第三季獲利因於今年8月將庫藏股轉讓予員工，一次性認列費用，加上因庫藏股轉讓員工使得流通在外股數增加，略為稀釋獲利；但若與去年相比，今年第三季仍繳出亮眼成績單。其主要原因除受半導體產業蓬勃發展大勢所致之外，閎康於年初超前佈署相關檢測能量，隨著下半年設備陸續到位，順利銜接客戶需求，營運因而水漲船高。

其中，台灣實驗室受惠於晶圓代工大廠不斷往先進製程推進，因而研發過程中釋出大量分析需求；另因半導體產能緊缺，加速IC設計公司將產品製程向前推進以及認證不同晶圓代工廠之速度。在這過程中由於製程世代的不同，以及各晶圓代工廠製程架構的差異，導致大量分析需求躍增。此外，由於近期許多客戶紛紛在南部擴增營運據點，為滿足客戶需求，閎康南科第二實驗室也於10月20日開張，預期後續將承接更多南科半導體廠的檢測訂單。

在日本實驗室部分，需求主要來自車用晶片及先進製程，由於相關市場仍處於快速成長階段，預期相關訂單將擴大釋出。而隨著全球晶圓代工大廠正式宣布將於2022年於日本建造特殊製程晶圓廠，預計2024年投入量產，閎康日本實驗室長期展望將樂觀看待。另外，閎康上海及廈門實驗室則受惠於第三代半導體需求，氮化鎵及碳化矽應用快速興起，使陸系半導體廠有彎道超車之機會，因而大陸政府亦積極推動相關研發，後續需求將有增無減。

整體而言，閎康正逢半導體蓬勃發展之浪頭上，檢測訂單不虞匱乏，隨著新添購之檢測設備於下半年陸續到位，營運動能將持續展現，後勢業績拉高指日可待。