對於最近線民話題不斷，前民進黨立委郭正亮也在政論節中說分明，並強調國安局分析政局和調查局布建是不一樣的。

郭正亮27日在《國民大會》指出，316學運（指1990年野百合學運）之後他就出國了，從1990年到1995年去美國留學，不在台灣。

郭正亮提到，他回國之後，在學校政治系教書，後來也去民進黨中央當文宣部跟政策會執行長，就有一些國安局的人來討論。

郭正亮直言，那個時候是李登輝時代，國民黨跟民進黨的關係有點尷尬，又競爭又合作，所以國安局來接觸相關學界、綠營人士，想要了解對政局的看法，包括兩岸關係、民進黨的主張，譬如97年修憲、1998民進黨的中國政策大辯論。

郭正亮說，所以大概陸續那幾年「我確實有接觸一些國安局的」，可是那主要是對政局作分析。「如果把這個也當作線民，那維基解密那些政要算不算？維基解密也爆料很多人都被美國接觸」。

郭正亮強調，「所以應該是說，你是不是監控別人、造成傷害，這種才叫線民！」他舉例，阮成章布的情報網，分成3類，政治布建、校園布建、宗教布建，都是針對「人」，因為調查局主要做監控。

「可是國安局不是」，郭正亮直言，國安局是做情報的蒐集跟分析。那個時候朝野有點亂，例如李登輝和郝柏村肝膽俱裂，國民黨有主流非主流，民進黨主席許信良跟新潮流的關係，所以那個時候的政局有點複雜。而且也不只他，很多人，他也還沒有從政，只是當學者，後來當文宣部和政策會執行長。

郭正亮說，他們當然想要了解可能的修憲主張，或是如果有街頭衝突大概是甚麼狀況，大概是這一類的。