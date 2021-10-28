國民黨立委林思銘檢視陸委會委辦費用執行情形，發現民國105年以後，該經費不僅逐年攀高，且「案不錄由」不公開用途的委辦費用所占比例，從18.39％一路攀升至69.70％，110年度總額已高達3589.4萬元，流向不清不楚，企圖規避國會監督，儼然成為陸委會的小金庫。

立法院於民國104年作成決議，要求陸委會每年必須彙整委辦費執行情形送交立法院，林思銘表示，辦公室檢視歷年資料，發現105年民進黨執政後，該預算總額逐年增加，104年僅2727.5萬元，到111年已經高達6728.9萬元，增幅146.7％。

不僅如此，陸委會委辦費用因部份事涉敏感，在資料中會登載「案不錄由」，僅呈現委辦金額，名稱、辦理情形和受託單位都不公開。林思銘發現，104年度國民黨執政時期，陸委會秘密經費僅501.6萬元，占委辦費18.39％，到了110年，秘密經費已高達3589.4萬元，占比更是一路攀升至69.70％。

林思銘質疑，民進黨上台後，兩岸交流全面停滯，業務不斷萎縮，陸委會擴增委辦費的正當性與必要性何在？而且一半以上都是不公開的秘密用途，儼然成為陸委會的小金庫。林認為此風不可長，他將在立法院審查陸委會預算時，要求召開秘密會議，逐筆檢視經費去向，瞭解有無不當利用。