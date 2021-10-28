穀保家商28日在今年黑豹旗首戰以10比1擊敗同樣是木棒組的花蓮體中，取得64強門票；不過此役包含林盛恩的3分炮在內，穀保團隊共揮出14支安打，打擊能有如此發揮也讓總教練周宗志直呼意外，他也提到邱鑫、林佳緯的狀況回溫，對打線串聯更有幫助。

黑豹旗首戰穀保就碰上去年也打進8強的花體，2局上靠著林佳緯、黃柏叡接連安打先馳得點，5局打完取得4比0領先，第7局穀保更是一口氣打了11人次，其中包含林盛恩的3分炮在內，單局添得6分。

這屆黑豹旗為了與國際接軌，首度採用7局制，為了因應新賽制，賽前周宗志特別叮嚀球員每個打席要更謹慎，「每局進攻要先想辦法得分，因為7局制少了2局無形中壓力會更大。」

此役穀保團隊揮出雙位數安打，打線發揮出色卻讓周總感到意外，「其實我們在開打前的打擊狀況調整的不是很好，今天分數能拉這麼開我也有點意外，邱鑫、佳緯的狀況慢慢調整回來，對整個打線串聯會更有幫助。」

談到今天有開轟紀錄的林盛恩，這次黑豹旗同樣有機會看到他展現「投打雙棲」，周宗志說：「現階段會讓他以打者為主，投手的部分則會擺在賽事後半段。他本來就是屬於有爆發力的選手，現在球隊也有為他設定目標，希望墼到球的速度、遠度有出來，而不是只是想求安打而已。」

穀保先發投手馮皓用96球主投6局，投出8次三振、1觸身球，被敲5支安打、失1分奪勝，不過周宗志表示，馮皓在比賽中變化球調整的不是很理想，導致他此役用球數過多，投得也比較辛苦。