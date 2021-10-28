在 PC 一推出就收穫眾多好評的《死亡之門（Death’s Door）》即將登上主機！世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與開發團隊 Acid Nerve 宣布，將於 11 月 23 日在 PlayStation5 與 Nintendo Switch 等平台上推出《死亡之門》，即日起 PlayStation 玩家已可 在 PS 商店內進行預購，售價新台幣 590 元，預購還贈佳評如潮的 Acid Nerve 出道經典作品《泰坦之魂（Titan Souls）》。

遊戲官方影片

在《死亡之門》的世界中，烏鴉們將負責蒐集死者的魂魄。打卡上下班收取亡者靈魂的日子雖然單調，但對烏鴉們來說是個務實的工作。如果你分配到的靈魂被偷走了，這工作就變得鮮活起來，你得進入不被死亡管轄的地域去追捕鋌而走險的小偷 ─ 在那裡，生物們超越年限地成長著，充斥著貪婪和力量。

玩家們將由「門之廳」出發執行任務，前往探索一片大陸，那裏充滿著扭曲怪異的居民，還有各種未知的秘密。一路上，你將為碰見的各個怪異奇妙角色帶來希望。妥善利用近戰武器、弓箭與魔法來戰勝一系列奇異的野獸與半神，追蹤這些角色們背後的故事與他們行動的初衷。

想化身收魂者在廣袤大地中與各式敵人鬥智鬥勇的玩家們，可以追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Acid Nerve (@acidnerve) 的 twitter 以獲得最新的遊戲資訊。《死亡之門》已於 PS 商店開放預購，售價新台幣 590 元，購買即贈《泰坦之魂》，喜好動作冒險的玩家們可以鎖定良機，將遊戲組合一次入手。