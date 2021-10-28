義享時尚廣場規畫超級開店慶檔期，10月28日起開跑至11月21日總計25天，主打「低門檻、高回饋」，全館最低3折起，餐飲滿500送100，全館滿3000送300。（業者提供）

義享時尚廣場規畫超級開店慶檔期，10月28日起開跑至11月21日總計25天，主打「低門檻、高回饋」，全館最低3折起，餐飲滿500送100，全館滿3000送300。（業者提供）

高雄百貨周年慶大戰陸續開打，新加入市場的義享時尚廣場雖然今年才剛開幕，但規畫超級開店慶檔期，10月28日起開跑至11月21日總計25天，主打「低門檻、高回饋」，全館最低3折起，餐飲滿500送100，全館滿3000送300，祭出超越周年慶等級最高達23％電子商品禮券的贈獎回饋，要讓民眾很有感。

消費者最為關心的禮券回饋方面， 10月28日至11月14日期間，義享會員卡於全館指定櫃位消費滿3000元送300元電子商品券；刷義享天地聯名卡，限量加碼400元電子商品券，即義享會員卡刷義享天地聯名卡滿3000元即可回饋700元電子商品券，雙卡聯手出擊回饋率高達23％。

另有精品／大家電／3C／床墊指定櫃消費滿10000元送600元電子商品券、高級腕錶刷卡滿50000元送3000元電子商品券回饋。在餐飲指定櫃位部份，則有單筆滿500元送100元抵用金的活動 (限下次單筆消費滿1000元時抵用)，不論是吃喝玩樂，都能享有最齊全的購物回饋。

擁有全台最大一站式購足的美妝服務專門店iGLAMOUR愛．迷人彙集超過180個品牌及12000多種品項，與歐美日韓彩妝流行即時連線，推出最低28折起的超殺折扣，讓消費者不用出國也能用最超值的價格輕鬆選購最新時尚妝容。

超過百款服飾配件商品也分別推出全台獨家與期間限定的限搶價格，折扣下殺直逼2折起，更有原售價逾萬元的包款推出買一送一的驚人優惠。

首四日另有多款經典黑白潮鞋，最低38折起。SAMSUNG 75吋Neo QLED量子電視(特價139900／原價149900)除了現省萬元外，還獨家加贈32吋美學電視及全自動咖啡機或W音波電動牙刷二選一等好康優惠，最高加贈品項價值逾4萬元，享受舒適生活也能兼顧荷包。

而以食霸級美食新地標著稱的義享時尚廣場，在超級開店慶首四日也推出美食買一送一的誘人優惠，包含高雄獨家品牌元町家橫濱家系拉麵、阪燒木桶咖哩豬排蛋包飯，和成真咖啡舒芙蕾等各家知名品牌特色餐點都將接力輪番上陣，準備搶攻每位饕客的食尚味蕾。

除超優商品券回饋外，義享卡會員於檔期各週還有實用生活好物來店禮可兌換，凡於指定波段內當日消費滿600元，即可兌換如陶瓷便當盒、彼得兔玻璃禮盒組和法蘭絨毛毯等各波段好禮；當日消費滿30000元，還可把快煮壺、烤麵包機和隨行果汁機等質感小家電帶回家。此外，扣會員點數10點還可獲得乙次抽獎機會，就有機會入住五星級高雄萬豪酒店，享受尊榮住宿體驗。

每週六、日下午五點起，南部獨家餐飲品牌問鼎川劇臉秀、時尚潮流電音、花式調酒和人氣街頭藝人等超過20場的精彩演出，絕對令人目不轉睛大呼過癮。

另有迷你特攻隊藝人見面會、毛小孩同樂活動以及與高雄在地雄店市集和掌門精釀聯手舉辦的快閃美食，匯聚眾多人氣排隊餐車，期望帶給每位消費者含括視覺、聽覺和味覺的全方位新感受。