書法家謝坤山（右）致贈墨寶，曹忠猷（左）代表受贈。（參山風管處提供／廖志晃南投傳真）

名間鄉松柏嶺遊客中心，由交通部觀光局參山國家風景區管理處，斥資2000萬元改造為茶文化主題館，28日由參山處代理處長曹忠猷等人揭牌啟用；知名書法家謝坤山同步展出書藝陶刻作品，並致贈「悠遊茶鄉」墨寶祝賀。

茶文化主題館開幕，包括行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，立法委員許淑華、羅美玲、陳素月、黃秀芳等國會辦公室代表，南投縣農業處處長陳瑞慶，彰化縣參議陳詔慶、田中鎮長洪麗娜、二水鄉長蘇界欽、社頭鄉長劉錦昌，南投縣議員陳翰立、受天宮主委陳登岳、等人都到場參與。

曹忠猷說，觀光局長張錫聰希望各遊客中心展現地方特色，因此投入2000萬元、歷經1年多改造，將豐富多元的茶文化內容，與互動體驗設施融入茶文化主題館。

館內1樓面積約160坪，介紹台灣茶產業重要發展歷程、4大茶樹品系及台灣製茶工藝；遊客可體驗古式手炒茶及傳統製茶用具；還可預約「茶薰六覺」進行臉部薰蒸及體驗茶面膜SPA。2樓則有特殊的玻璃器皿，讓遊客認識綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶、黑茶及再加工茶等世界7大類茶葉，感受不同茶類的芬芳嗅覺體驗。

松柏嶺海拔約400公尺，特殊的台地地形、氣候以及紅色土壤，造就最適合栽種茶葉的環境，茶葉產量居全國之冠，產茶的歷史也相當悠久，以松柏長青茶聞名。

茶文化主題館周邊遊憩景點豐富，步行即可前往茶香步道、登廟步道、七星陣地公園，不僅視野遼闊，且位於茶園之間，可聞到瀰漫的茶香，鄰近的受天宮香火鼎盛，逢年過節香客如織，歡迎全國遊客漫遊百年茶鄉。相關資訊請上「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁查詢。