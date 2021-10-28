今年台灣職業籃球賽場上，將出現一支具備「高顏質、高戰力、高熱情」的三高球隊，那就是由執行長「強尼哥」張建偉、總經理「四爺」蘇翊傑、總教練「群哥」王志群所組成的桃園雲豹籃球隊，球隊金三角組合將帶領球隊勇闖籃壇，期待11月在籃球場上展現別開生面的賽事活動。

職業籃球聯盟T1 League熱身賽11月開打，桃園雲豹將於11月13日進行首戰，本業從事再生能源的張建偉是體育圈新生，一手促成能源、體壇，跨領域連結，他豪爽地說：「8月初，T1 聯盟邀請我組隊加入，當時還有其他企業積極爭取，而我認為機會難得，在24小時內迅速答應！」

2016年成立的雲豹能源，於國內發展太陽能、風力發電、儲能等綠能事業，為何會跨足體育產業，張建偉表示，會成立職業籃球隊的主因，是今年7月東京奧運看到全台一心的團結力量，不是為了抗疫，而是支持所有參賽的台灣選手們，他們以精彩表現撼動人心，更讓我強烈感受到，體育可以把所有人團結在一起、不分你我，相信我們一定可以做得很好。

起心動念後，藉這次機會，由雲豹能源發起，召集一群新創企業夥伴，以台灣新創團隊的集合體支持成立籃球隊，股東包括區塊鏈科技投創紅樓資本、人工智慧新創諦諾智金、行車智慧支付車麻吉、成就投創等領域的傑出台灣新創公司共同組成，將自身對科技創新的熱情，投入職籃運動。

張建偉表示，從奧運看到體育運動具有凝聚人心的影響力，他們將有機會藉由體育讓全世界認識台灣，因此，這群敢衝、敢拚的新創企業夥伴聚在一塊兒，結合有衝勁、爆發力的球員，發揮「Make a difference」精神，打造精準、迅速、有耐心的球風，展現桃園雲豹獨樹一格的魅力。

如同張建偉投入再生能源產業時那股拚勁，為了地球永續，更為了自己的三個孩子，他稱下一世代為GG世代「Green Generation」，堅持為下一代環境來奮戰。而此時踏入體育圈，除了希望讓世界看見台灣，也傳達綠能永續的正面訊息給新時代年輕人，他說：「無論是綠能、還是體育，為了下一代，我們拚了！」

籌組球隊，就要找菁英人才，張建偉將當時在上海發展的的蘇翊傑請回台灣擔任球隊GM。曾經也是籃球場上耀眼明星的蘇翊傑，這次扛起總經理一職，蘇翊傑說：「過去在籃壇超過10年，這次以桃園雲豹隊重新出發，希望打造一支不同風貌的球隊，結合娛樂及專業，將創意融入球隊文化，期待翻轉籃壇新面貌。」

目前T1、P League與SBL在內，國內3個聯盟多達17支球隊，這也是過去蘇翊傑從未經歷過的盛況，他說：「籃球不僅是運動，盼能將國內籃球運動更為普及化、生活化。」於是邀請昔日達欣隊友王志群擔任總教練。王志群帶領球員的方針，就是建立紀律，進而提升整體效率。除了注重成績表現之外，他更嚴格要求球員們的品格教育，王志群將把過往培訓球隊「傳承、樂在工作、拿冠軍」的精神，注入桃園雲豹隊。

桃園雲豹隊將在執行長張建偉、總經理蘇翊傑、總教練王志群的金三角組合領軍下，帶領小將們在新聯盟的第一個球季，全力衝向總冠軍。