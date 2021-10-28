花蓮縣府記者會宣告明年初舉辦有機農業國際論壇，縣長徐榛蔚同時說明7大有機農業政策，盼與國際接軌。（王志偉攝）

花蓮有機農業稱冠全台，促使花蓮有機產業再升級，縣府籌辦有機農業國際論壇明年1月登場，論壇將分為3大主題，探討疫情後有機農業挑戰，有機農業實踐樂活共好等議題，縣長徐榛蔚今天在記者會中，以花蓮有機7大發展面向看板啟動儀式，宣告全力打造花蓮成為國際之有機首都。

徐榛蔚表示，花蓮縣有機採用一條龍全程的輔導措施，除了驗證費用補助、生產及加工設備或器械補助外，而隨著科技進步，去年也特別補助AI設備導入有機農業，未來持續推動全台第一有機專區、首創有機秧苗場等7大發展面向工作，盼藉此有更多的農民能轉型加入有機農業。

農糧署東區分署長徐煇妃表示，花蓮縣是有機面積最大的地方，目前有機加友善認證面積到9月底大約有3307公頃，佔了花蓮耕地約7至8％，佔全國1萬7000有機、友善面積約20％，全國五分之一有機耕作面積都在花蓮。

她說，有機跳脫傳統農業，有很多技術上的更新，包含與智慧農業結合，而台灣有機農業專法施行後，有機農業已走更具專業與國際性。透過明年1月11日有機國際論壇，相信花蓮持續在有機農業的努力，讓世界看見。

農業處長吳昆儒說，花蓮縣府自2020年申請加入全世界最知名的有機農業運動的國際組織-國際有機農業運動聯合會(IFOAM)旗下的亞洲分部(IFOAM ASIA)，並於該年10月12日與「亞洲地方政府有機農業促進會」(ALGOA)簽署合作備忘錄，成為台灣第二個參加該會的政府會員，期待透過國際參與交流合作，爭取花蓮有機產業在國際上的能見度。

包括農糧署東區分署長徐煇妃、農委會畜試所花蓮種畜繁殖場分場長蘇安國、花蓮區農改場副場長楊大吉，以及多位議員、農會總幹事、宜蘭大學有機產業發展中心教授鄔家琪，還有網紅青農小劍劍等人都到場支持。