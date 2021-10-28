件數成長近三倍、保費成長快四倍，外溢保單是2021年前九月成長幅度最大的保單型態，但據統計，國泰人壽、南山人壽、富邦人壽及新光人壽四家公司在件數及新契約保費就占去98％的市場，國壽以22.8萬張外溢保單、保費38.7億元，同時拿下前九月件數與保費的外溢王，亞軍是南山人壽的22萬件、16.2億元，兩大公司合計件數市占率就近94％。

台灣保險市場相對成長，保費成長不易，今年前九月壽險新契約保費同比成長11.39％，投資型保單成長87％，已算罕見高成長。同時22家壽險公司競爭激烈，單一公司市占率兩～三成就已算很高，要達到市占率98％，一般都要10家公司以上，但在外溢保單市場，目前四大壽險公司就吃掉98％的市場；另外一個是利變年金，因為有些公司不競爭此業務，前九月是五家公司吃掉98％以上市場，第一大保費市占率都逾五成。

保險局28日公布，今年前九月外溢保單共銷售近47.67萬張，比去年同期成長291％，新契約保費70.97億元，同比成長397％，代表這類型保單目前仍有極大成長性。

由於外溢保單即是訴求保戶達到一定健走步數、健檢結果或複合式任務，即可回饋現金、增加保額或折減保費，以強化保戶健康、減少保險公司理賠的外溢效果，主要以健康險為主，也有壽險公司將外溢效果加在利變壽險或投資型保單上，目前共有八家保險公司推出89張保單。

前九月外溢保單龍頭之爭，國壽在8月成功超車，重新拿回件數第一名，1到9月合計以22.8萬件，險勝南山人壽的22萬件，原本國壽外溢保單新契約保費就一路領先，前九月以38.7億元，暫居外溢保單保費第一名，而國壽的保費市占率亦近55％；南山人壽因以一年期定期險與附約為主，前九月新契約保費16.2億元，市占率約23％。

富邦人壽及新光人壽外溢保單前九月新契約保費各約7.45億元與7.3億元，居第三及第四名。