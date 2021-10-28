考試院院會今通過，修正公務人員高等考試一級考試規則，自113年1月1日起，高考一級各類科增列通過英語檢定B1等級為應考資格條件，並配套刪除列考英文科目，調整各類科應試科目成績占分比重；另公職獸醫師類科應考資格增訂應領有獸醫師證書規定。

考試院指出，為提升初任高階文官國際觀，並厚植公部門與國外接軌研究能力，促進政府業務國際交流，同時推展雙語國家政策，故修訂本考試各類科應考人須於報名期間前3年內曾通過英語檢定測驗，成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）B1以上，持有合格有效的成績證明（含聽說讀寫）始得應考。

考試院說，採認的英語檢定測驗種類包括全民英檢、多益、托福、劍橋五級英語認證、劍橋領思職場英語測驗、劍橋領思實用英語測驗、雅思國際英語測驗及外語能力測驗等8種。

考試院指出，高考一級過去五年，平均每年報考人數約75人，平均每年需用名額約6人，各類科應考資格條件，均是公立或依法立案之私立大學研究院、所，或符合教育部採認規定之國外大學研究院、所畢業，得有博士學位證書者，已具備相關領域的專業知能及專精研究。

考試院指出，另依據教育部提供全國大學校院將英文檢定成績作為學士、碩士及博士學位學生畢業門檻統計調查表，各校博士學位的英文檢定畢業門檻介於相當CEFR B1至B2等級，該考試是政府拔擢高階文官的主要管道，考試及格者取得薦任第九職等任用資格。

考試院表示，且人才需求大多數為用人機關內的研究單位，經徵詢用人機關意見，多數同意將通過英文檢定B1等級納入本考試各類科的應考資格條件，從考選端鼓勵應考人強化英語能力；另配套刪除第一試筆試英文科目，調整應試科目一、二之成績占比，各占筆試成績50％。