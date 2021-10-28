新北市中和南勢角地區對外僅能靠興南路和南山路通行，聯外後又緊鄰景平路和台64線，每到上下班交通尖峰時刻，南勢區車流就會擠得水洩不通。為打通南勢區交通死結，新北市議員張志豪於議會總質詢時要求市長侯友宜下定決心，分期編列預算建置南勢角東西向聯外道路，並加速推動短中期交通改善措施。

張志豪表示，感謝江永昌委員爭取了700萬預算推動「南勢角聯外道路整體規劃評估」，評估報告中提供了包括台64線匝道新增、國3中和交流道拓寬以及調整市區道路等解方，其中最重要的就是以興南路為中心開闢東西向聯外道路，可有效紓解車流，相關經費為29億，希望市府下定決心分期編列預算推動，不要一延再延。

張志豪表示，之前業務質詢時交通局長鍾鳴時曾承諾會在三到五年內透過智慧號誌管理系統先行紓緩南勢區車流。但居民反應時程太長，因此他進一步要求縮短執行時間，並要求侯市長逐年編列預算建設南勢角東西向聯外道路。侯市長當場承諾會請交通局好好評估，必要時將指派更高層級整合各局處推動，早日改善在地民眾的通勤煩惱。